العراق يواصل تعزيز وارداته من الرز "البسمتي" وسط التنافس الهندي الباكستاني

شفق نيوز- متابعة

يواصل العراق تعزيز وارداته من الرز "البسمتي" وسط احتدام المنافسة بين الهند وباكستان على صدارة تصدير هذا النوع الفاخر من الحبوب، الذي يُعد عنصراً رئيسياً في المائدة العراقية.

وبحسب شركة "بلاتس"، وهي جزء من "ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتسو"، فإن السنوات الخمس الماضية، أصبحت الهند المورد الأول للعراق من الرز "البسمتي"، بفضل وفرة الإنتاج والأسعار التنافسية، فيما تحاول باكستان استعادة حصتها التقليدية من السوق العراقية عبر تحسين جودة الحبوب وتوسيع اتفاقات التوريد المباشر.

وتشير بيانات السوق إلى أن العراق يستورد سنوياً مئات آلاف الأطنان من الرز "البسمتي"، معظمها من الهند، تليها باكستان بفارق كبير. ومع رفع الهند حظر تصدير الرز في عام 2024، ازدادت وتيرة الشحنات إلى الموانئ العراقية بشكل ملحوظ.

ويقول تجار محليون إن الأسعار في السوق العراقية تأثرت بتقلبات الأسعار العالمية وتراجع المعروض الباكستاني في بعض الفترات، ما جعل المستوردين العراقيين يعتمدون بشكل متزايد على الإمدادات الهندية المستقرة.

ويظل السوق العراقي من أبرز الوجهات في الشرق الأوسط لكلٍّ من الهند وباكستان، إلى جانب السعودية والإمارات، في الوقت الذي تتصاعد فيه المنافسة على الأسواق الأوروبية والآسيوية.