العراق يواصل تحميل ناقلة نفط يونانية رغم اعترض أخرى في مضيق هرمز

أكد مصدر مطلع، يوم السبت، أن ناقلة نفط يونانية تواصل تحميل الخام من موانئ البصرة منذ أمس الجمعة رغم اعتراض الحرس الثوري الإيراني سفينة محملة بالنفط العراقي في مضيق هرمز.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الناقلة التي تحمل علم "مالطا" تواصل التحميل بمعدل 45 ألف برميل من النفط في الساعة، متوقعاً إكمال عملية التحميل بحدود يوم غد الأحد ليصل إجمالي الحمولة إلى مليوني برميل.

وأجبر الحرس الثوري في وقت سابق من اليوم سفينتين هنديتين إحداهما عملاقة تحمل مليوني برميل من النفط العراقي على تغيير مسارهما والعودة إلى ادارجهما خارج مضيق هرمز مع اعادة الجانب الإيراني إغلاقه أمام حركة الملاحة البحرية.

وبهذا الصدد وعن مصير تلك الناقلة التي قيل أنها تعرضت إلى إطلاق نار تحذيري صرّح مصدر في شركة نفط البصرة، لوكالة شفق نيوز، بأن الناقلة كانت قد رست عند محطة الانتظار في المياه الدولية، وليست في المياه الإقليمية العراقية بعد أن تم اغلاق المضيق خلال النزاع العسكري الذي دام طيلة أربعين يومياً في المنطقة.

وأكد أنها حاولت المضي في مسارها إلا أنها عادت اليوم إلى الموانئ العراقية بعد إغلاق طهران لهرمز، مؤكداً أن الناقلة لم تحمل النفط العراقي حديثاً، وليست هي اليونانية التي يجري تحميلها في الوقت الراهن.