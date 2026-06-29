العراق يواجه تحديات في استعادة صادراته النفطية بعد اضطرابات هرمز

شفق نيوز- بغداد

أفاد تقرير لوكالة رويترز، يوم الاثنين، بأن العراق من أكثر الدول تأثراً بالاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز خلال الحرب الإيرانية، نظراً لاعتماده الكبير على الممر البحري لتصدير النفط وامتلاكه خيارات محدودة جداً للتصدير البديل.

وأوضح التقرير أن عودة تدفق النفط عبر المضيق تتطلب وصول ناقلات جديدة لتحميل الخام المخزن في المستودعات، وهي خطوة ضرورية لاستعادة مستويات الإنتاج والتصدير بشكل سلس.

ورغم توقعات بعودة إنتاج دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول ديسمبر/كانون الأول، فإن الأسواق لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين بسبب المخاطر السياسية واللوجستية المستمرة في المنطقة.

وأشار التقرير، إلى أن عدد ناقلات النفط الداخلة إلى الخليج لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، إذ دخلت ناقلة واحدة فقط مقابل كل أربع ناقلات غادرت المنطقة خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار حذر شركات الشحن من المخاطر الأمنية في مضيق هرمز.

هدا وتوقعت شركة ريستاد إنرجي، أن يعود إنتاج النفط في دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول ديسمبر/كانون الأول، بعد تراجع كميات الإنتاج المتوقفة تدريجياً خلال الأسابيع الماضية.