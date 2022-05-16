العراق يهدف لإنتاج 6 ملايين برميل نفط يومياً بنهاية 2027

شفق نيوز/ اعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، يوم الاثنين، أن إنتاج العراق سيصل إلى ستة ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027.

وقال عبد الجبار خلال كلمة في مؤتمر الشرق الأوسط التاسع والعشرين للنفط والغاز المنعقد في البحرين، وتابعته وكالة شفق نيوز، ان الوزارة "تعمل على تسريع خطط ومشاريع الاستثمار الامثل للغاز الحر والمصاحب لدعم قطاع الطاقة، والتقليل من الاعتماد على الوقود الاحفوري، بهدف الحفاظ على نظافة البيئة والتقليل من الانبعاثات الضارة بالمناخ".

واضاف ان "الفترة المنصرمة شهدت العديد من المشاريع المهمة في قطاع النفط والطاقة والبنى التحتية من خلال ابرام عقود مهمة مع الشركات العالمية الرصينة".

واشار عبد الجبار الى "حرص العراق على استقرار السوق النفطية العالمية من خلال التعاون مع الدول الاعضاء في (اوبك بلاس) لوضع الرؤى المشتركة والاستراتيجية المناسبة لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية، من اجل اعادة توازن السوق، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها خلال الفترة المنصرمة".

واكد على "اهمية تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة، والعمل توسيع افاق التعاون من اجل خدمة المصالح المشتركة".

وكان مؤتمر الشرق الاوسط التاسع والعشرون للنفط والغاز قد افتتح اعماله في مملكة البحرين للفترة من 16-17 ايار/ مايو الجاري، بمشاركة عدد من وزراء النفط والطاقة، اضافة الى الخبراء والمهتمين بصناعة النفط والطاقة، لوضع الرؤى المشتركة، والاستراتيجية المناسبة لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية، من اجل اعادة توازن السوق، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها خلال الفترة المنصرمة.

ويعد العراق ثاني اكبر منتج ومصدر للنفط في منظمة اوبك بعد السعودية، حيث وصل معدل انتاجه خلال شهر نيسان الماضي 4.230 ملايين برميل يوميا، فيما بلغ معدل صادراته 3.400 ملايين برميل يوميا.