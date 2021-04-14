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العراق يهدف لاستثمار 300 مقمق يومياً من الغاز في أحد حقوله النفطية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-14T13:27:14+0000
العراق يهدف لاستثمار 300 مقمق يومياً من الغاز في أحد حقوله النفطية

شفق نيوز/ أكد وزير النفط أحسان عبد الجبار، يوم الاربعاء، أن العراق يهدف الى استثمار 300 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي) باليوم ، من الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل الحلفاية.

وقال عبد الجبار خلال ترؤسه أجتماعاً ضم رئيس شركة CEPC الصينية المقاول المنفذ لمشروع غاز الحلفاية ورئيس شركة بتروجاينا المشغل الرئيس لحقل الحلفاية النفطي وعدد من المسؤولين فيها بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نهاية عام 2022 سيشهد تحقيق هذا الهدف".

وأكد عبد الجبار "أهمية تسريع خطط الوزارة في تنفيذ مشروع أستثمار الغازالمصاحب في حقل الحلفاية النفطي بمحافظة ميسان لاهميته الاقتصادية والتنموية".

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