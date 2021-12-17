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الحكومة العراقية تصدر توضيحاً بشأن زيادة أسعار البنزين في محافظات قرب إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-17T10:12:10+0000
الحكومة العراقية تصدر توضيحاً بشأن زيادة أسعار البنزين في محافظات قرب إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية يوم الجمعة على ابقاء اسعار البنزين دون تغيير ، نافية في الوقت ذاته ما تم تداوله حول زيادة اسعارها ، وخصوصا في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين .

واوضح مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الشركة وبخطوة استباقية واحترازية لحماية حصة المحافظات المذكورة من التسرب او التهريب الى الاقليم بسبب فرق سعر البيع ، اتخذت اجراء رفع اسعار البنزين لعدد من المحطات المحدودة ، وللسيارات الوافدة اليها فقط ، مشدداً على تجهيز المواطنين في محطات تعبئة الوقود الاخرى بسعر (450 ) دينارا للتر الواحد".

وبين طالب ان "هذا الاجراء يأتي للحد من استغلال فرق سعر الوقود بين المحافظات الاربعة ومدن إقليم كوردستان".

وتشكو المحافظات القريبة من إقليم كوردستان ومنذ فترة ليست بالقليلة ارتفاعا في أسعار البنزين إذ وصل سعر اللتر الواحد إلى 650 دينار عراقي أكثر من التسعيرة المحددة بـ200 دينار.

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