العراق ينفي رفع حظر الاستيراد عن محصول الطماطم: المنتج المحلي يلبي حاجة السوق

شفق نيوز/ نفت وزارة الزراعة العراقية اليوم الخميس، رفع حظر استيراد محصول الطماطم، مشيرة الى وجود انتاج محلي من المحصول كافٍ لتلبية حاجة السوق المحلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث لوكالة شفق نيوز، انه "لا يوجد اي قرار لرفع حظر الاستيراد عن محصول الطماطم حاليا"، مبينا ان "هناك إنتاجا كافيا من محصول الطماطم المنتجة محليا لتلبية احتياجات السوق".

واضاف ان " الانتاج الوفير من محصول الطماطم المحلية انعكس على اسعارها حيث انخفضت لتبلغ 500 دينار للكيلو الغرام الواحد".

واشار النايف الى ان "الوزارة مازالت مستمرة بحظر استيراد 21 مادة زراعية متوفرة محليا بضمنها البيض والدجاج وهي تمثل السلة الغذائية للمواطن"، مشيرا الى ان "الوزارة تعتمد على الروزنامة الزراعية في حظر استيراد المحاصيل الزراعية عندما تتوفر محليا".

وكانت جمعية مصدري الفاكهة والخضروات الطازجة في بحر إيجة التركية قد اعلنت اليوم الخميس انها تسعى الى تحقيق صادرات لمحصول الطماطم للعراق بقيمة 17 مليون دولار العام الحالي بعد ان تم رفع حظر استيرادها في العراق قبل يومين.