العراق ينفي إبرام اتفاق مع مصر ويؤكد: الاتفاقية الصينية ما تزال سارية وسنفعلها

شفق نيوز/ نفى وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، يوم الاثنين، إبرام اتفاقية مع مصر، مؤكدا في ذات الوقت أن الاتفاق العراقي- الصيني ما يزال سارياً.

وقال النجم في مقابلة مع قناة العراقية الرسمية، تابعتها وكالة شفق نيوز، إنه "لا توجد اتفاقية مع مصر إنما مذكرات تفاهم ثنائية"، مضيفا "وقعنا مع مصر 15 مذكرة تفاهم جرى الاعداد لها من قبل الحكومة السابقة".

وفيما يتعلق بالاتفاقية الصينية، أوضح وزير التخطيط العراقي، قائلا، "خلال الأيام المقبلة ستكون هناك إجراءات لتفعيل بنود الاتفاقية الصينية".

وبين أن "المشاريع التي سيتم تمويلها من الاتفاق الصيني ستكون في مجال البنى التحتية".



