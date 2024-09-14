العراق ينفق 35 مليون دولار على الفواكه والخضروات التركية في شهر

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فرحات غوروز، يوم السبت، أن العراق استورد فواكه وخضروات تركية بمبلغ قدره 35 مليون دولار خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.

وأوضح غوروز، في تصريحات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن الجمعية صدرت الفواكه والخضروات إلى دول العالم بقيمة مالية بلغت 79.7 مليون دولار في أغسطس/ آب، بزيادة قدرها 31% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مشيراً إلى أن الجمعية قدمت دعمًا قويًا لقطاع الصادرات في تركيا بنسبة 37%.

وأضاف غوروز أن الخوخ والتين والعنب احتلوا المراكز الثلاثة الأولى في المنتجات التي تم تصديرها خلال الفترة المذكورة.

وتابع غوروز أن الأسواق الرئيسية للجمعية تشمل روسيا والعراق وألمانيا، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات تسارع إلى العراق وسوريا وفرنسا وسويسرا وبولندا.

وفي قائمة الدول التي تم التصدير إليها في شهر أغسطس/ آب، جاءت روسيا في المرتبة الأولى بزيادة قدرها 24% وبقيمة 46 مليون دولار، تلتها العراق في المرتبة الثانية بزيادة قدرها 161% وبقيمة 35 مليون دولار، وألمانيا في المرتبة الثالثة بزيادة قدرها 24% وبقيمة 29 مليون دولار.