العراق ينفق 1.54 مليار دولار على استيراد الفواكه والمكسرات في 2025

شفق نيوز- متابعة

أظهرت بيانات خريطة التجارة الدولية (Trade Map) أن العراق استورد فواكه ومكسرات صالحة للأكل وقشور الحمضيات والبطيخ بقيمة بلغت 1.541 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 23.3% مقارنة بالعام السابق.

ووفقاً لبيانات، تابعتها وكالة شفق نيوز، ارتفعت واردات العراق من هذه الفئة من 1.250 مليار دولار في عام 2024 إلى 1.541 مليار دولار في عام 2025، بزيادة بلغت نحو 291.5 مليون دولار.

وبينت الإحصاءات أن الحمضيات الطازجة أو المجففة تصدرت قائمة السلع التي استوردها العراق ضمن هذا القطاع بقيمة 706.8 ملايين دولار، تلاها الموز بقيمة 275.2 مليون دولار، ثم المكسرات بنحو 199.2 مليون دولار، والتفاح والإجاص والسفرجل بقيمة 122.7 مليون دولار، فيما بلغت واردات المشمش والكرز والخوخ والبرقوق نحو 79.1 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى أن العراق جاء ضمن الدول التي تجاوزت وارداتها من الفواكه والمكسرات حاجز 1.5 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت بلغت فيه القيمة الإجمالية لواردات العالم من هذه المنتجات 192.68 مليار دولار.

ووفقاً للبيانات، تصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة أكبر مستوردي هذه المنتجات في العالم بقيمة 25.665 مليار دولار، تلتها الصين بـ20.690 مليار دولار، ثم ألمانيا بـ16.267 مليار دولار، وهولندا بـ10.450 مليارات دولار، والمملكة المتحدة بـ8.291 مليارات دولار.

وتستند بيانات خريطة التجارة الدولية (Trade Map) إلى إحصاءات التجارة الخارجية الصادرة عن الأمم المتحدة (COMTRADE) والشركاء التجاريين، وتشمل واردات الدول من مختلف السلع وفق التصنيف الجمركي الدولي.