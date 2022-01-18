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العراق ينفق قرابة تريليون دينار على قطاع الإسكان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-18T08:40:41+0000
العراق ينفق قرابة تريليون دينار على قطاع الإسكان

شفق نيوز/ كشف صندوق الإسكان التابع لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، عن الأموال المصروفة في العام 2021.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للصندوق اليوم، أن "مجموع المبالغ المصروفة بعموم المحافظات في العام 2021 بلغ 850.551.500.000 دينار"، لافتا إلى أن"هذه المبالغ تزيد عن ما تم صرفه في العام 2020 باكثر من ضعف والتي بلغت فيها المبالغ المصروفة 61.392.750.000".

واشار البيان إلى أن "عدد المعاملات الألكترونية التي تم قبولها فعلياً في العام 2021 بلغت (21.942) معاملة وهو ضعف المعاملات المقبولة في العام 2020 والتب بلغت (12.325)".

واوضح الصندوق أن "عدد المعاملات المكشوفة في العام 2021 بلغت (45.345) معاملة وهو ضعف المعاملات التي تم كشفها في العام 2020 (25.036) معاملة.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

وتقدر وزارة الاعمار والإسكان حاجة العراق الى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد ازمة السكن في البلاد.

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