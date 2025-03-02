العراق ينفذ أول عملية نقل برية تاريخية دولية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، استقبال العراق أول رحلة تجريبية وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) عبر نظام (TIR).

ونقل المكتب الإعلامي للوزارة في بيان اليوم، عن مدير عام الشركة العامة للنقل البري مرتضى كريم الشحماني قوله، إنه "استقبلنا اليوم الأحد أول رحلة تجريبية عبر نظام (TIR) والتي انطلقت من ميناء مرسين التركي عبر الأراضي العراقية حيث تم استقبال إجراءات دخولها في منفذ ابراهيم الخليل وانطلقت باتجاه ميناء ام قصر وستكون وجهتها الاخيرة ميناء خليفة في (أبوظبي).

وأكدت الوزارة ، أن "العراق اقترب من تحقيق إنجاز تاريخي في التجارة عبر الحدود ،مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تستمر عمليات النقل تحت مظلة نظام النقل البري الدولي قريباً إذ يمثل هذا الحدث لحظة فارقة للبلاد وخطوة كبيرة نحو الاندماج الكامل في النظام الدولي المعترف به للعبور الجمركي".

وأعلن الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) مطلع شهر شباط/فبراير الماضي، عن استعداد العراق لتنفيذ أول عملية نقل تاريخية عبر نظام النقل البري الدولي (TIR)، في خطوة تاريخية نحو تعزيز التجارة عبر الحدود.

ويقول الاتحاد إن نظامه هذا يعتمد شحن البضائع من بلد المنشأ إلى بلد المقصد في مقصورات شحن محكمة الغلق تخضع لسيطرة الجمارك عبر نظام متعدد الأطراف ومعترف به بشكل متبادل.