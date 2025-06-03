العراق ينضم إلى نظام "TIR" للنقل البري العابر للحدود

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الثلاثاء، عن انضمام العراق إلى نظام تير (TIR) المتكامل تقنياً، وتفعيل عمليات النقل الدولي العابر للحدود، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تم تفعيل عمليات النقل الدولي العابر للحدود، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي وتحت مظلة نظام التير (TIR) المتكامل تقنياً مع الأنظمة الحكومية عبر جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية".

وبينت أنه "تم إجراء تجربتين للنقل الدولي عبر الاراضي العراقية، الأولى بدأت من ميناء مرسين في تركيا الى ميناء خليفة في أبو ظبي مرورا بالأراضي العراقية، والثانية انطلقت من أوروبا تحديداً من بولندا بلد الانطلاق مروراً بتركيا والأراضي العراقية، ومنها إلى الأردن والسعودية ومن ثم الوصول الى الإمارات بلد المقصد".

وأكدت أن "العملية تمت بنجاح كبير وتحققت الجدوى منها حيث، أدت هذه العملية إلى اختصار الوقت وتقليل التكاليف وستحقق إيرادات حكومية (غير نفطية) للعراق".

وأضافت أن "هذا الممر التجاري الدولي للعالم باستخدام الأراضي العراقية، يضاف الى سلسلة الممرات ومسالك النقل الدولية الأخرى والذي تحقق بفضل الجهود الحكومية في بسط الأمن وتكاتف الوزارات ذات الصله بالنقل والمنافذ والجمارك".

ولفتت الهيئة، إلى أن "النقل بالعبور يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية من خلال توفير فرص عمل على طول الطرق وممرات النقل داخل العراق والذي سيوفر فرص عمل لكافة أطياف الشعب المختلفة".