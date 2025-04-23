سوق العراق ينضم لمنصة "تبادل" بالتعاون مع سوق "أبوظبي" للأوراق المالية

شفق نيوز/ جرت، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة التفاهم لانضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة "تبادل"، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، فيصل الهيمص خلال مشاركته في مراسم التوقيع، إن "انضمام العراق إلى منصة تبادل يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للسوق المالي العراقي، ويعزز الشراكة الاقتصادية الإقليمية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين".

وكان رئيس الهيئة قد بحث في نهاية العام 2024 مع الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق "أبوظبي" للأوراق المالية، عبد الله سالم النعيمي توقيع اتفاقية تعاون مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل في أسواق المال، وفقا لبيان صادر عن الهيئة العراقية للأوراق المالية.