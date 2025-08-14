العراق ينضم لدول نفطية معارضة لقواعد "الوقود الأخضر"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الحكومية العراقية، يوم الخميس، انضمامها إلى الدول المعارضة للائحة الجديدة المتعلقة بـ"الوقود الأخضر" التي اقترحتها المنظمة البحرية الدولية.

وانضم العراق إلى دول البحرين وإيران والكويت والسعودية والإمارات وفنزويلا واليمن، في معارضة اللائحة الجديدة لـ"الوقود الأخضر" التي تعمل المنظمة البحرية الدولية على إقرارها، معتبراً أن تطبيقها في الوقت الحالي سيفرض أعباء مالية غير مبررة على قطاع الشحن.

وقدمت الدول الثمانية مذكرة مشتركة في تموز/ يوليو الماضي، طالبت فيها الدول الأعضاء بإعادة النظر في اعتماد اللائحة، مشيرة إلى وجود "غموض وثغرات" في الإجراءات المقترحة، ما يجعل المضي قدماً في التنفيذ سابقاً لأوانه.

وتهدف القواعد الجديدة، المقرر التصويت النهائي عليها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة من السفن بنسبة 4% عن مستويات 2008 بحلول عام 2028، وصولاً إلى 30% بحلول 2035، مع فرض غرامات على الشركات غير الملتزمة.

ويرى العراق والدول المؤيدة لموقفه أن هذه اللوائح قد ترفع تكاليف الوقود البحري وتزيد الضغوط على قطاع الشحن، في وقت يتوقع فيه أن يبقى توفر الوقود منخفض الكربون محدوداً على المدى القريب.