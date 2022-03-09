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العراق ينسق مع الأردن لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-09T11:51:26+0000
العراق ينسق مع الأردن لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف محمود الشمالي والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية اليوم أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وتعزيز التكامل والتنسيق الثنائي والإقليمي، ولاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي، ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، وغيرها من التحديات الاقتصادية الراهنة في ضوء الازمات الدولية .

ويعاني العراق من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في ظل الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وقد اتخذت الحكومة الاتحادية حزمة من القرارات لمواجهة هذه الأزمة التي تعصف بالبلاد والعالم بأسره.

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