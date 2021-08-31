العراق ينجز 87% من التزاماته بمشروع الربط الكهربائي مع الخليج

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، يوم الثلاثاء، الوصول إلى المراحل النهائية في مشروع الربط الكهربائي مع منظومة الطاقة الخليجية، متعهداً بأن العام المقبل سيشهد تحسناً في توفير التيار الكهربائي للمواطنين.

وقال موسى لوكالة شفق نيوز، إن "العراق أنجز ما نسبته 87% من مشروع الربط الكهربائي مع الخليج الذي سيربط محطة الزور الكهربائية الكويتية بمحطة الفاو التحويلية 400 kv".

وبين أن "خط الربط مع الكويت يبلغ طوله 300 كيلومتر، 80 كيلومتراً منها داخل الاراضي العراقية والمتبقي يمتد في الاراضي الكويتية"، مشيراً إلى أنه "خلال الأيام المقبلة ستكون هناك اتفاقية ثانية لتنفيذ هذا الربط ليكون المشروع جاهزاً في صيف عام ٢٠٢٢".

وأضاف موسى أن "حصة محافظة البصرة من هذا المشروع ٥٠٠ ميغاواط، وستكون هناك مرحلتين ثانية وثالثة لاحقتين"، مؤكداً أن "الكهرباء سيشهد تحسنا في الصيف المقبل".

وأشار إلى أن "هناك جملة اتفاقات مع المملكة الأردنية ومع السعودية وتركيا، حيث تم توقيع اتفاق مع الأردن للربط الكهربائي وسيتم تنفيذ المشروع بسقف زمني أقصاه ١٢ شهراً".

وكان العراق قد أبرم في سبتمبر/أيلول 2019، اتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي لإنشاء خط لنقل الطاقة الكهربائية بطول 300 كيلومتر؛ 80 كيلومترا منه داخل العراق، و220 كيلومترا داخل الكويت.

ووفق المسؤولين العراقيين فإن الخط سيزود البلد بكمية 500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية عند إنجاز المرحلة الأولى منه صيف العام المقبل.