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العراق ينجز أكثر من 4 ملايين معاملة تقاعدية خلال شهر واحد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-11T08:19:50+0000
العراق ينجز أكثر من 4 ملايين معاملة تقاعدية خلال شهر واحد

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للتقاعد يوم الثلاثاء إتمام المعاملات التقاعدية لمختلف الفئات المشمولة لشهر كانون الثاني من العام 2022.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم، إلى "إكمال مختلف المعاملات التقاعدية للمشمولين بقانون الهيئة للفئات كافة لشهر كانون الثاني الحالي والتي تجاوزت 4 ملايين معاملة تقاعدية لدى الهيئة".

وقالت الهيئة إنها "اكملت الهيئة معاملات الحقوق التقاعدية والتي شملت فئات المدني والعسكري وضحايا الارهاب وشهداء الجيش والحشد والشرطة والمصابين ، اضافة الى معاملات جهاز المخابرات ومؤسسة الشهداء وقوى الأمن الداخلي ومؤسسة السجناء وغيرها من الفئات المشمولة".

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