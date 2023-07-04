العراق ينجز حفر عشرات الآبار النفطية خلال النصف الأول من العام 2023

شفق نيوز/ صرّح مدير عام شركة الحفر العراقية خالد حمزة، يوم الثلاثاء، بأن ملاكات الشركة اكملت اعمال الحفر والاستصلاح لـ(86) بئرا نفطية خلال النصف الاول من العام الجاري 2023.

وأوضح حمزة في بيان اليوم ان، الملاكات الفنية والهندسية في الشركة تمكنت من حفر 34 بئرا نفطية، واستصلاح 52 بئرا نفطية خلال العام الجاري.

وأضاف أن حجم العمل تم تنفيذه من خلال عشرة مشاريع قيد الإنجاز موزعة على حقول نفطية في شمال ووسط وجنوب العراق لصالح شركات الاستخراج الوطنية والشركات العالمية العاملة في العراق.