العراق ينجز حفر بئر نفطية جديدة بالجنوب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الجمعة، أن شركة الحفر العراقية انجزت عمليات حفر البئر النفطي ناصرية /60 بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم، فإن البئر بعمق 2110 أمتار ضمن أعمال مشروع "تكوين مشرف " للعقد المبرم مع شركة نفط ذي قار الذي يتضمن حفر 20 بئراً نفطية في حقل الناصرية النفطي ، بالتعاون مع شركة وذر فورد للخدمات النفطية.

وأوضح البيان أن عمليات الحفر تمت باستخدام جهاز الحفر 46 IDC ذي القدرة الحصانية 1000 حصان ، وهو البئر الرابع عشر الذي تنجزه الشركة ضمن هذا العقد .

وتمتلك شركة الحفر العراقية 43 جهاز حفر واستصلاح من ضمنها 30 جهازا حديثا تتراوح قدرتها بين 500 - 3000 حصان ، يمتد مساحة عملها على امتداد الرقعة الجغرافية من الشمال الى الجنوب.