العراق ينجح بعدم إدراج موضوع التخلص من الوقود الأحفوري في ختام "COP 29"

شفق نيوز/ ذكر مدير التغيرات المناخية في وزارة البيئة العراقي يوسف مؤيد، يوم الأحد، أن الوفد التفاوضي العراقي ينجح بعدم ادراج اي موضوع يخص التخلص من الوقود الأحفوري في ختام مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين للتغيرات المناخية في أذربيجان "COP 29".

ووفقا لمؤيد، فإن العراق نجح في ذلك بعد تمديد أعمال المؤتمر لمدة يومين فضلا عن المصادقة على المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ الخاصة بأسواق الكاربون والهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ.

وبعد أسبوعين من المفاوضات، وافقت دول العالم المجتمعة في العاصمة الاذربيجانية باكو الأحد على اتفاق يوفر تمويلا سنويا لا يقل عن 300 مليار دولار للدول النامية لمكافحة التغير المناخي، حسب ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر الأطراف COP 29، مساء السبت.

وإثر ليلتين من التمديد في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP 29)، قبلت البلدان النامية بهذا الالتزام المالي من البلدان المتقدمة حتى عام 2035.

وكانت التعهدات المالية للدول النامية لمساعدتها على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، محور مناقشات مكثفة في باكو، مع وجود صراع حول أي الدول يجب أن تدفع ومن أي مصادر يجب سحب الأموال.

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غنية أخرى سيدعمون هدف التمويل العالمي السنوي البالغ 300 مليار دولار في محاولة لإنهاء الجمود في القمة التي تستمر أسبوعين.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.

واتفقت الدول مساء السبت أيضا على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون التي يقول المؤيدون إنها ستؤدي إلى استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات جديدة داعمة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.