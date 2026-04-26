العراق ينتج 302 مليون برميل من النفط خلال 3 أشهر

أعلن مرصد إيكو عراق، يوم الأحد، بيانات إنتاج النفط العراقي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، فيما دعا لتنويع تصدير النفط وعدم الاكتفاء بالخليج، ومن البدائل "طريق الشام الجديد".

وجاء في بيان للمرصد، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إنتاج العراق بلغ في كانون الثاني نحو 4,157 ألف برميل يومياً، وارتفع في شباط إلى 4,188 ألف برميل يومياً، فيما شهد شهر آذار انخفاضاً كبيراً ليصل إلى 1,625 ألف برميل يومياً".

وأوضح أن "إجمالي الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأولى بلغ نحو 302 مليون برميل".

ودعا المرصد، إلى تنويع مصادر تصدير النفط وعدم الاكتفاء بالنقل البحري عبر الخليج، مقترحاً إحياء مشروع "طريق الشام الجديد" لما يوفره من توسيع لمنافذ التصدير وتعزيز مرونة العراق في مواجهة الأزمات، فضلاً عن تقليل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالممرات البحرية، وضمان استمرارية تدفق الصادرات نحو الأسواق العالمية بكفاءة أعلى، خاصة في أوقات التوترات الإقليمية.