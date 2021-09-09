العراق ينتج مليون طن من التمور في العام 2021 وهولندا وإيطاليا تحجز كميات منها

شفق نيوز/ كشفت وزارة الزراعة، يوم الخميس، أن إنتاج العراق من التمور خلال هذا العام بلغ مليون طن، مبينة ان هولندا وايطاليا حجزت كميات منها.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لوكالة شفق نيوز ان "كميات التمور المنتجة في العراق في العام 2021 تبلغ حوالي مليون طن بزيادة مقدارها 30% عن العام الماضي التي بلغ الإنتاج فيها 735 ألف طن، وبلغ حجم التصدير 600 الف طن، وبزيادة ما يقارب 70% عن العام 2019 الذي بلغ الإنتاج فيه 600 ألف طن".

وأضاف أن "تصدير التمور العراقية مفتوح حاليا وان هولندا وايطاليا حجزت كميات من هذه التمور" ، لافتا إلى أن "أسعار التمور ارتفعت بعد فتح التصدير من 200 الف دينار للطن الواحد الى مليونين وثلاثة ملايين للطن الواحد".

وأكد النايف أن "التمور العراقية تتميز بافضل انواع التمور بالعالم وهي مرغوبة في الخارج نظرا لتميزها بالمذاق الطيب".

وكان العراق ولغاية نهاية ستينيات القرن المنصرم، يصدر نحو 75% من تمور العالم ويحتل المرتبة الأولى، لكنه تراجع في خلال العقود الأربعة الماضية إلى المركز التاسع، وذلك بسبب قلة الحصص المائية والأمراض والحروب التي فتكت بملايين النخل منذ العام 1980.