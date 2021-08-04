العراق يناقش خطوات تعديل قانون شركة النفط الوطنية وآليات تطويرها

شفق نيوز/ ترأس وزير المالية علي عبدالأمير علاوي ، اليوم الأربعاء اجتماع الجلسة الخامسة عشر والخاصة بلجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط ٢٠٢٢-٢٠٢٤.

وعُقد الاجتماع بحضور كل من رئيس الهيئة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات و مستشاري رئيس الوزراء و وكيلي المالية والتخطيط ومستشار الوزارة والمدراء العامين في الوزارة والوزارات ذات العلاقة .

ونقلت وزارة المالية في بيان عن علاوي قوله: ناقشنا خطوات تعديل قانون شركة النفط الوطنية وآليات تطويرها.

وأضاف البيان تم خلالها بحث قانون شركة النفط الوطنية وآليات تطوير وتعزيز مهام عملها بما ينسجم مع رؤية واهداف برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي، اضافة الى مناقشة إعادة تشكيل الشركة وفق الأسس الحديثة والمتقدمة المتعلقة بمعايير الكفاءة والإنتاجية والجدوى الإقتصادية.

كما جرى متابعة التقرير المقدم من قبل وزارة التجارة بشأن رؤيتها الاستراتيجية المتعلقة بخطة إنعاش التجارة الخارجية وفق اولويات الخطة الإصلاحية لتنشيط عجلة الاقتصاد العراقي وتوفير فرص تنموية تحفيزية متنوعة ذات مردودات إيجابية لتعظيم الايرادات العامة للمرحلة المقبلة، وفقا للبيان.