العراق يناقش خطط المباشرة بتطوير حقل عكاز بجهود وطنية

شفق نيوز/ أفادت شركة النفط الوطنية العراقية المملوكة للدولة، يوم السبت، بمناقشة خطط المباشرة بتطوير حقل عكاز بالجهد الوطني.

جاءت المناقشات خلال اجتماع برئاسة احسان عبد الجبار اسماعيل رئيس الشركة، وهو أيضا وزير النفط، بحضور نائبي الرئيس واعضاء المجلس.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة اليات تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة لعام 2015 وبما ينسجم مع توجهات وخطط النفط الوطنية في تطوير وتنمية الصناعة النفطية في العراق، والمتغيرات والتوقعات في اسواق الطاقة العالمية".

واضافت انه "تم في هذا الاجتماع مناقشة ايضا خطط الشركة في زيادة نشاط الحفر الاستكشافي من اجل زيادة وتعزيز الاحتياطي المثبت من النفط والغاز".

واشارت الى ان "الاجتماع ناقش ايضا خطط المباشرة بتطوير حقل عكاز الغازي في الصحراء الغربية بمحافظة الانبار و تمهيداً لاستقطاب الاستثمارات العالمية في هذا الاطار".