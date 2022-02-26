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العراق يمنح قرابة 150 إجازة تأسيس لمشاريع صناعية خلال شهر واحد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-26T08:23:07+0000
العراق يمنح قرابة 150 إجازة تأسيس لمشاريع صناعية خلال شهر واحد

شفق نيوز/ أعلنـت المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، يوم السبت، منح قرابة 150 إجازة تأسيس لمشاريع صناعية في شهر كانون الثاني الماضي.

وأكـدَ مُدير عام المُديرية عزيـز ناظـم عبد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إستمرار جهود المُديرية في تقديم الخدمات التخصُصية والتسهيلات اللازمة إلى مشاريع القطاع الخاص والمُختلط وفق ضوابط وإمتيازات قانون الإستثمار الصناعي رقم ( 20 ) لسنة 1998 وضِمنَ الإمكانيات المُتاحة لدى المُديرية".

ولفت إلى أن "عدد الإجازات الممنوحة لتأسيس مشاريع صناعية جديدة ( تحت التأسيس ) للشهر المذكور بلغت ( 144 ) إجازة فيما تمَّ تخصيص قُطع الأراضي لإقامة المشاريع الصناعية وبعدد ( 72 ) قُطعة أرض إضافة إلى منح ( 49 ) تقدير حاجة لتلبية إحتياجات الصناعيين من المواد الأولية والمحروقات".

واوضح عبد، أن "المُديرية تولي إهتمام وحرص كبيرين على مُجريات سير العمل في المشاريع الصناعية من خِلال إجراء الكشوفات الدورية من قِبل اللجان الفنية المُختصة وبشكل مُكثف لكافة المشاريع وفي عموم المُحافظات إذ تمَّ إجراء الكشف الميداني لـ ( 409 ) مشاريع صناعية فضلاً عن تقديم خدمات تخصُصية أخرى شَمِلَت تجديد الهويات للمشاريع الصناعية وبعدد ( 295 ) هوية ومنح ( 16 ) شهادة إكمال تأسيس للمشاريع المُستوفية للشروط المطلوبة وإعادة مفعول ( 2 ) إجازة وكذلك الإجراءات القانونية ونقل الملكية والبالغة ( 168 ) إجـراء".

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