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العراق يمنح إجازات استثمارية كبيرة في مجال الطاقة الشمسية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-23T17:07:42+0000
العراق يمنح إجازات استثمارية كبيرة في مجال الطاقة الشمسية

شفق نيوز/ اعلنت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، يوم الاحد، عن منح إجازات استثمارية كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، فيما اكدت عزمها إحياء عدد من مناطق جنوب البلاد من خلال الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وقال اعلام الهيئة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيسة الهيئة سها داود نجار استقبلت، اليوم، وزير البيئة جاسم عبد العزيز حمادي، والوفد المرافق له وناقشت معه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مشاريع الطاقة المتجددة .

واكدت رئيسة الهيئة، أن العراق من البلدان الداعمة بقوة  لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة على أراضيه وان الهيئة وضمن توجهاتها الرئيسية تشجع المستثمرين ورؤوس الأموال على إقامة تلك المشاريع وفق المعايير الدولية، مبينة ان الهيئة منحت إجازات استثمارية كبيرة في مجال الطاقة الشمسية مع استعدادها للتعاون مع وزارة البيئة في الترويج لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة والسياحة البيئية التي من شأنها تعزيز مكانة العراق بيئيا ، كما تعمل على إحياء عدد من مناطق جنوب العراق وتوفير فرص عمل لقاطني تلك المناطق  .

من جانبه أشار الوزير حمادي الى أهمية إقامة المشاريع المهتمة بالبيئة في العراق ومنها  مشاريع إعادة تدوير النفايات والطاقة المتجددة والسياحة البيئية لأهميتها في تقليل الانبعاث الكاربوني في البلاد وتوفير الطاقة النظيفة، مشيرا الى ان العراق يمتلك مصطحات مائية مثل الاهوار التي تعد اول استيطان بشري على مياه حلوة في التاريخ وهي من افضل الأماكن العالمية للسياحة الشتوية .

 

 

 

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