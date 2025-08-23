العراق يمتلك إمكانات "هائلة" للطاقة المتجددة وسط الحاجة لإصلاحات "عاجلة"

شفق نيوز - بغداد

أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، صدر حديثا، أن العراق يقف عند مرحلة حاسمة في مسار انتقاله نحو مستقبل أكثر استدامة للطاقة، داعية إلى إصلاحات عاجلة وتنويع مصادر الكهرباء بعيدًا عن الاعتماد شبه الكامل على النفط.

وأشار التقرير الصادر بتاريخ 23 أغسطس/آب 2025، إلى أن قطاع الكهرباء في العراق يعاني من ضعف الكفاءة والانقطاعات المتكررة، إضافة إلى الاعتماد على الغاز المستورد، ما يفاقم الضغوط الاقتصادية والمالية.

ورغم الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية، فإن إمدادات الطاقة لم تواكب الطلب المتزايد الناتج عن النمو السكاني والاقتصادي.

وأوضحت الوكالة أن لدى العراق إمكانات كبيرة غير مستغلة في مجال الطاقة الشمسية والرياح، تصل إلى نحو 30 غيغاواط بحلول عام 2030 في حال توفير السياسات الداعمة والاستثمارات الكافية.

ويرى التقرير أن استغلال هذه القدرات سيسهم في تعزيز أمن الطاقة، خلق فرص عمل، وتقليل الانبعاثات، فضلًا عن دعم جهود تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على تقلبات أسعار النفط.

كما شدّد التقرير على أن نجاح العراق في هذا التحول يتطلب إصلاحات هيكلية للقطاع، تحديث الشبكات، تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الكوادر المحلية، إلى جانب تشجيع التعاون الدولي لجذب التمويل ونقل التكنولوجيا.

واختتمت الوكالة تقريرها بالتحذير من أن تأخير الإصلاحات سيعمّق أزمات الكهرباء والعجز المالي والضغوط البيئية، مؤكدة أن الانتقال للطاقة النظيفة ممكن ويمثل فرصة استراتيجية تمكّن العراق من لعب دور إقليمي في التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة.