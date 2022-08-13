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العراق يلقي باللائمة على إيران في زيادة المد الملحي بمياه شط العرب

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-13T16:04:17+0000
العراق يلقي باللائمة على إيران في زيادة المد الملحي بمياه شط العرب

شفق نيوز/ عزا وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، يوم السبت، ارتفاع المد الملحي في مياه شط العرب بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق إلى قيام الجانب الإيراني بقطع جميع الروافد التي تصب في هذا الشط.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير للصحفيين على هامش زيارة تفقدية للأعمال الجارية في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البصرة الأنبوبي.

وقال الحمداني في تصريحه، إن ارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب نتيجة المد العالي، مبينا أن هذه السنة تختلف عن سابقاتها بالنسبة لمد مياه البحر، وأن هذا المد يرافقه تراكيز ملحية عالية إضافة إلى موضوع قطع مياه الكارون، وعمل سد من قبل الجانب الايراني، وكذلك عوامل سلبية أخرى اثرت على تشتيت مياه المد العالي في الشط.

وأضاف ان الجانب الايراني بنى سدا دون الأخذ بنظر الإعتبار مصالح العراق، وحوّل مجرى نهر الكارون، ومجاري كل الأنهار والروافد التي تصب في شط العرب، واصبح الضغط كله على نهري دجلة والفرات في تعزيز الاطلاقات.

وتابع الوزير بالقول "نحن نطلق كميات من المياه لا بأس بها لإيقاف هذا المد المحلي، وخلال الأيام المقبلة ستنعكس نتائجها إيجاباً".

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