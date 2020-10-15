العراق يلغي عقد تطوير حقل المنصورية الغازي مع مجموعة تركية بقيادة "تابو"

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط اليوم الخميس عن الغاء عقد تطوير حقل المنصورية الغازي مع مجموعة تركية بقيادة "تابو".

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار في تصريح صحفي انه "تم الغاء عقد تطوير حقل المنصورية الغازي مع مجموعة تركية بقيادة تابو بعد تلكؤ وفشل الشركات الأجنبية من المباشرة في تطوير الحقل".

ودعا عبد الجبار الشركات الوطنية والاجنبية "الى وضع خطة لتطوير حقل المنصورية"، مبينا ان "الوزارة تسعى ضمن خطتها لزيادة انتاج الغاز الجاف من اجل تغطية الطلب المحلي منه وتصدير الفائض الى خارج البلاد مستقبلا".

ويقدر الاحتياطي من الغاز الحر في حقل المنصورية الذي يقع في محافظة ديالى باكثرمن 3 مليار مليون قدم مكعب قياسي وفقا لتقديرات وزارة النفط.

وكانت وزارة النفط أعلنت، خلال تشرين الأول من العام 2010 ضمن جولة التراخيص الثالثة، فوز ائتلاف شركات (تي بي أي أو) التركية وكويت إنرجي وكوكاز الكورية بالاستثمار في حقل المنصورية الغازي،