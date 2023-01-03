العراق يكشف معدل سعر النفط المصدر للأردن في شهر

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ان معدل سعر النفط الخام المصدر الى الأردن بلغ 65.12 دولاراً خلال شهر كانون الاول الماضي.

وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في شهر كانون الاول بأقل من 8.524 دولارات عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ من (73.644 ) دولاراً، بحسب الاحصائية الصادرة عن الوزارة .

وقالت سومو في احصائية على موقعها واطلعت عليه شفق نيوز ان "مجموع الصادرات النفطية الى الاردن خلال شهر كانون الاول الماضي بلغت 322 الفاً و970 برميلاً"، مبينة ان "معدل التصدير بلغ 10 الاف برميل يوميا".

واضافت سومو ان "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 65.12 دولارا"، مبينة ان "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 21 مليونا و13 الفا و806 دولار".

وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل ان يوقفها في شهر شباط 2022 نتيجة انتهاء العقد ليتم المباشرة مرة اخرى في نيسان الماضي، ليتم ايقافها في شهر اب لتعاود من جديد في شهر ايلول الماضي 2022.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية الى الاردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا.

واعلنت وزارة النفط يوم امس الاثنين عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول، مبينة انها بلغت (103) مليون (281) الفا و( 459946 ) برميلاً، بإيرادات بلغت (7.716) مليار دولار" .