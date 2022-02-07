نمو احتياطي العملة الصعبة في العراق لأكثر من 64 مليار دولار

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن نمو في احتياطي البلاد من العملة الصعبة ليبلغ اكثر من 64 مليار دولار.

وقال نائب محافظ البنك احسان شمران لوكالة شفق نيوز، إن "احتياطي العراق من العملة الصعبة التي تشمل العملة النقدية من الدولار واليورو والاسترليني وغيرها من العملات الاجنبية الاخرى، اضافة الى احتياطي الذهب بلغت اكثر من 64 مليار دولار"، مبيناً أن "هناك نمواً مستمراً في هذه الاحتياطيات من العملة الصعبة".

وأضاف شمران أن "حجم احتياطات العراق من الذهب يبلغ 96 طناً"، موضحاً أن "العراق بدأ بصعود التسلسل عالمياً حيث بلغ المرتبة 38 عالمياً بامتلاكه لأكبر احتياطيات الذهب عالمياً".

وأعلن البنك المركزي العراقي، في 19 كانون الثاني الماضي، تسجيل نمو كبير في إحتياطياته من العملة الأجنبية في العام الماضي وذلك بفضل استثماراته المتنوعة وإدارتها وفق السياسة النقدية القائمة على أفضل الممارسات الدولية بعيداً عن المخاطر.