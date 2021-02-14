العراق يكشف عن مساعٍ لبناء مستودعات خزنية نفطية في باكستان والصين

شفق نيوز/ أكد وزير النفط احسان عبد الجبار، يوم الاحد، أن العراق لديه مساعي لبناء مستودعات خزنية نفطية في كل من باكستان والصين، مشيرا إلى أن 70% من صادرات العراق النفطية تذهب الى الشرق.

وقال عبد الجبار في حديث لوكالة شفق نيوز ان "العراق يسعى الى بناء مستودعات خزنية نفطية في باكستان والصين"، منوها الى "وجود نقاش حقيقي مع شركة (برايفت) الصينية ومع شركات حكومية صينية اخرى بغية بناء مستودعات تكون بإدارة مشتركة ما بين هذه الشركات وشركة سومو الوطنية العراقية لتصدير النفط" .

وتابع بالقول ان "النقاشات مع الصين وصلت إلى مراحل متقدمة جدا وتتم الآن دراسة الموديل الاقتصادي لهذه المستودعات".

واضاف عبد الجبار أن "باكستان سوق جديدة بالنسبة للعراق وليست من الأسواق المستهدفة"، مؤكدا "وجود نقاش مع الحكومة الباكستانية على موضوع دخول نفط البصرة للسوق الباكستانية ".

وأكمل بالقول إن "70% من صادرات العراق النفطية تذهب الى الشرق وان 90% من هذه الصادرات تذهب إلى الأسواق الصينية والهندية".

يذكر أن معظم الدول المنتجة للنفط وخاصة الخليجية منها قامت باستئجار مستودعات خزنية نفطية في الدول المستهلكة لغرض المناورة بنقل الشحنات إلى دول أخرى في المنطقة لمواجهة أي تغيير في نمط الطلب.