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العراق يكشف عن الإيرادات السنوية لنهري دجلة والفرات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-13T10:59:14+0000
العراق يكشف عن الإيرادات السنوية لنهري دجلة والفرات

شفق نيوز/ كشف الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأربعاء، أن الإيرادات السنوية لنهري دجلة والفرات بلغت أكثر من 49 مليار/م3 خلال عام 2020.

وقال الجهاز في تقرير أصدره، اليوم، واطلعت عليه، وكالة شفق نيوز، إن "الإيرادات السنوية لنهري دجلة والفرات بلغت 49.59 مليار/ م3 خلال عام 2020"، مبيناً أن "هذه الإيرادات انخفضت عن العام الذي سبقه التي بلغت 93.47 مليار / م3".

وأضاف، أن "الإيرادات السنوية ل‍نهر دجلة بلغت 11.44 مليار/ م3، في حين بلغت الإيرادات السنوية لروافده 17.95 مليار/ م3"، مشيراً إلى أن "مجموع هذه الكميات في نهر دجلة وروافده بلغ 29.39 مليار/م3 وبنسبة تبلغ 59.3 % من مجموع الإيرادات المائية الداخلة للعراق".

وأشار التقرير، إلى أن "الإيرادات السنوية ل‍‍نهر الفرات بلغت 20.20 مليار/ م3، وبنسبة بلغت 40.7% من مجموع الايرادات المائية الداخلة للعراق".

وأوضح، أن "الإيرادات المائية من رافد الزاب الأعلى بلغت 10.23 مليارات/ م3 وبنسبة 20.6% من مجموع الإيرادات المائية لنهر دجلة، يليه رافد الزاب الأسفل وبواقع 4.29 مليارات/ م3 وبنسبة 8.7%، يليه رافد ديالى وبواقع 2.49 مليارين/م3 وبنسبة 5% يليه رافد العظيم وبواقع 0.94مليار/ م3 وبنسبة 1.9%".

يذكر أن تركيا قامت ببناء 14 سداً على نهر الفرات وروافده داخل أراضيها و8 سدود على نهر دجلة وروافده، فيما قامت إيران بناء عدة سدود على الروافد الداخلة للعراق وتحويل مجاري البعض منها.

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