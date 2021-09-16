العراق يكشف عن استرداد 38 مليون دولار "مهربة" من ثلاث دول

شفق نيوز / كشف نائب رئيس صندوق استرداد أموال العراق معتز العباسي، يوم الخميس، عن استرداد نحو 38 مليون دولار من الأموال العراقية المهربة إلى الخارج.

وتحتضن العاصمة العراقية بغداد، أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة والأصول المهربة، وذلك برعاية من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وبمشاركة دولية واسعة.

وقال العباسي، لوكالة شفق نيوز، أن "الصندوق يمتلك ملفات تتعلق بأشخاص وليست بدولة، وهناك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الوطن العربي لمكافحة الفساد، كلاهما تتضمن نصوص وآلية كيفية الحصول واسترداد الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة".

وأضاف أن "الصندوق استطاع خلال فترة تأسيسه استرداد الأموال من بعض الدول من بينها 65 ألف دولار من الأردن، و25 مليونا و942 ألف دولار من ألمانيا، أما من إسبانيا تم استرجاع 11 مليونا و915 ألف يورو".