العراق يقفز بالترتيب العالمي لاحتياطي الذهب

شفق نيوز- متابعة

أظهرت أحدث بيانات الاحتياطيات الرسمية للذهب عالمياً لشهر شباط/ فبراير 2026، أن العراق رفع احتياطيه من المعدن الأصفر إلى أكثر 174 طناً، ما أسهم في تقدّمه إلى المرتبة 28 عالمياً بعد أن كان في المرتبة 29.

وبحسب البيانات فإن احتياط العراق من الذهب بلغ 174.6 طناً، مرتفعاً عن الشهر الذي يسبقه والذي بلغ 170.9 طناً، مما يشكّل 24.6% من إجمالي احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، في مؤشر على تصاعد الاعتماد على المعدن النفيس كأداة تحوّط ودعم للاستقرار النقدي.

وتصدّرت الولايات المتحدة الأميركية القائمة باحتياطي بلغ 8133 طناً، تلتها ألمانيا بـ3350 طناً، ثم إيطاليا ثالثاً بـ2451 طناً، وجاءت فرنسا رابعاً بـ2437 طناً، فيما حلّت روسيا خامساً باحتياطي قدره 2326 طناً.

وتصدرت السعودية قائمة الدول العربية باحتياطي بلغ 323 طناً، تلتها لبنان بـ286 طناً، فيما جاء العراق ثالثاً عربياً باحتياطي 174.6 طناً، متقدماً على عدد من الدول العربية الأخرى.

وتابع المجلس أن العراق اشترى في آذار/ مارس 2025 طناً واحداً من الذهب، واشترى 1.6 طناً في شهر حزيران/ يونيو، و3.1 طناً في تموز/ يوليو، و2.5 طناً في آب/ أغسطس، و3.8 طناً في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

يُذكر أن المجلس العالمي للذهب، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، يضم أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، ويتمتع بخبرة واسعة في تحليل اتجاهات السوق والعوامل المؤثرة على أسعار المعدن النفيس.