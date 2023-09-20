العراق يقرُّ الخطة الزراعية للموسم الشتوي بـ 5.5 ملايين دونم

شفق نيوز/ اتفقت وزارة الموارد المائية والزراعة، على زراعة 5.5 ملايين دونم للموسم الشتوي المقبل 2023 - 2024.

وقالت وزارة الموارد المائية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها تناقشت مع الزراعة الخطة الزراعية الشتوية للموسم 2023-2024 وتضمن الاجتماع عرض للوضع المائي في البلد من ناحية الخزين في السدود العراقية وتوقعات الارصاد للفترة المقبلة، وتم الاتفاق على إقرار خطة زراعية تبدأ من 1-10-2023 وكالاتي:

1- زراعة 1.5 مليون دونم على المياه السطحية.

2- زراعة 4 ملايين دونم على المياه الجوفية.

اضافة في الاستمرار بتأمين المياه للاحتياجات الأخرى بالنسبة للاستخدمات المدنية والبيئية وسقي البساتين بمساحة 1.1 مليون دونم.

كذلك تمت التوصية على ضرورة التعاون بين الوزارتين لإنجاح الموسم الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة ومنع التجاوزات. بمختلف أنواعها، وفقا للبيان.

وكان العراق قد حدد مساحة تجاوزت 5 ملايين دونم للموسم الزراعي الشتوي الماضي 2022 - 2023 رغم انحسار كميات المياه بسبب قلة الاطلاقات الواردة من دول الجوار لنهري دجلة والفرات إضافة إلى قلة تساقط الأمطار واستمرار الجفاف لثلاثة مواسم متتالية.