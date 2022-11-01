العراق يقر الخطة الزراعية الشتوية ويطلق قروضا للفلاحين

شفق نيوز/ أقر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، مقترح الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2022 - 2023 المقدم من قبل وزير الزراعة عباس العلياوي، كما اطلق قروضاً للفلاحين.

وأشارت وزارة الزراعة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز الى أن "المساحات المشمولة بالخطة الزراعية هي بحدود مليون ونصف المليون دونم لمحصولي الحنطة والشعير بالنسبة للأراضي المروية من مياه الأنهر، ومليون ومائة الف دونم بالنسبة للبساتين واربعة مليون دونم للأراضي الزراعية المروية عن طريق المياه الجوفية بعد ان كانت مليونين ونصف المليون دونم وثمانية وثلاثين الف دونم لمنطقتي ديالى والعظيم على أن تتولى وزارة الموارد المائية إعادة النظر بهذه الخطة بعد تأريخ 25 / 11 / 2022".

ونقل البيان عن الوزير العلياوي، قوله، إن "الشُعب الزراعية في المحافظات ونظيراتها في وزارة الموارد المائية ستقوم بالتنسيق فيما بينها للسيطرة على التجاوزات التي قد تحصل وبإشراف رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظات".

كما اعلن العلياوي موافقة مجلس الوزراء على مقترحه المتضمن مفاتحة المصرف الزراعي التعاوني والبنك المركزي العراقي لمنح قروض ميسّرة للمزارعين لشراء منظومات الري (الرش المحوري والثابت) بالإضافة إلى الحاصدات والساحبات.

وبيّن وزير الزراعة ان "هذه القروض ستكون بدون فوائد ولمدة استرداد خمس سنوات".