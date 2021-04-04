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العراق يقرر إنشاء سد قرب مثلث الحدود العراقي - التركي - السوري

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-04T21:37:52+0000
العراق يقرر إنشاء سد قرب مثلث الحدود العراقي - التركي - السوري

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الموارد المائية يوم الاثنين عن إنشاء سد جديد على نهر دجلة قرب مثلث الحدود العراقي - التركي - السوري.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انها قررت وانسجاما مع البرنامج الذي اعتمدته الوزارة لمجابهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي وظروف شح الماء المتوقعة في السنوات المقبلة عن دراسة اقامة سد على نهر دجلة شمال سد الموصل، في المنطقة القريبة من الحدود التركية السورية.

واضافت انه تقرر المباشرة بالتحريات بشكل مكثف ومفاتحة عدد من الشركات العالمية الرصينة في مجال تصاميم السدود لتقديم عروضها حول الامر، مبينة انه وضعت اللجنة سقفا زمنيا مضغوطا للانتهاء من هذه الخطوات والانتقال سريعا الى المراحل اللاحقة.

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