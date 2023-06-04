العراق يقرر تمديد الخفض الطوعي للنفط حتى نهاية 2024

شفق نيوز / أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، يوم الأحد، قرار تمديد العراق خفض إنتاجه الطوعي حتى نهاية العام 2024 المقبل.

وقال عبد الغني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن العراق سيخفض إنتاجه البالغ 211 ألف برميل يومياً، وذلك بالتنسيق مع الدول المشاركة في تحالف "أوبك+".

وأضاف أن "هذا الخفض سيكون من مستوى الإنتاج المطلوب حسب ما تم الاتفاق عليه في اجتماع وزراء دول أوبك".

وبوقت سابق من اليوم، أظهر بيان رسمي صادر عن أوبك، أن تحالف أوبك بلس، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء وعلى رأسها روسيا، قد اتفقوا على مستوى مستهدف جديد للإنتاج عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024 وحتى نهاية 2024.

ووفق حسابات رويترز، فإن "أوبك+" يكون قد خفض إنتاجه النفطي لعام 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً، بالمقارنة مع مستويات الإنتاج الحالية.