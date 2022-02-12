سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يقرر استصلاح 20 الف دونم من الأراضي الزراعية في الأنبار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-12T13:51:40+0000
العراق يقرر استصلاح 20 الف دونم من الأراضي الزراعية في الأنبار

شفق نيوز/ أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني يوم السبت عن خطة لإستصلاح نحو 20 الف دونم من الأراضي الزراعية في محافظة الأنبار غربي العراق.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير للإطلاع على سير الأعمال في محطة الضخ الثانية ps3 ضمن مشروع استصلاح أراضي الأنبار.

وقال الحمداني في تصريح أدلى به للصحفيين، إن هذه المحطة ستسهم باستصلاح 20 الف دونم من الأراضي ضمن جزيرة الخالدية في قضاء الحبانية، مبيناً أن المحطة تتكون من ثلاث مضخات ويبلغ التصريف الكلي 2,68 م3 / ثا .

وأضاف أن الوزارة تولي أهتماماً كبيراً بالمشاريع الاروائية التي تعتمد استخدام طرق الري الحديثة لتقليل الضائعات والحد من التجاوزات على القنوات الاروائية.

وكان وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني قد افتتح في وقت سابق من اليوم البناية الجديدة لمديرية الموارد المائية في محافظة الانبار.

related

تأجيل افتتاح منفذ حدودي بين العراق وسوريا

Date: 2019-09-07 14:06:56
تأجيل افتتاح منفذ حدودي بين العراق وسوريا

اتفاق عراقي أممي لتنفيذ مشاريع بقيمة 33 مليون دولار في 6 محافظات

Date: 2019-08-28 18:39:56
اتفاق عراقي أممي لتنفيذ مشاريع بقيمة 33 مليون دولار في 6 محافظات

طريبيل يدر على الميزانية ايرادات يومية بنحو مليار ونصف المليار دينار

Date: 2019-07-14 11:30:37
طريبيل يدر على الميزانية ايرادات يومية بنحو مليار ونصف المليار دينار

العراق يحتل المرتبة الـ80 عالمياً والسابعة عربياً بين أكثر الدول فقراً في 2021

Date: 2021-05-23 06:48:40
العراق يحتل المرتبة الـ80 عالمياً والسابعة عربياً بين أكثر الدول فقراً في 2021

الأنبار .. اعتقال تجار تلاعبوا بالاسعار وزملاء لهم "مصدومون" وقد يعزفون عن العمل

Date: 2021-03-19 11:49:40
الأنبار .. اعتقال تجار تلاعبوا بالاسعار وزملاء لهم "مصدومون" وقد يعزفون عن العمل

بالجداول .. تخفيض الحكومة لرسوم المرور يدخل حيز التنفيذ في العراق

Date: 2019-11-21 06:18:49
بالجداول .. تخفيض الحكومة لرسوم المرور يدخل حيز التنفيذ في العراق

الحكومة العراقية تعتزم تضمين قانون بمواد تحفز على التقاعد المبكر

Date: 2020-11-19 11:46:43
الحكومة العراقية تعتزم تضمين قانون بمواد تحفز على التقاعد المبكر

العراق يعتمد سعرين للنفط في الموازنة المالية العامة

Date: 2020-05-31 15:35:18
العراق يعتمد سعرين للنفط في الموازنة المالية العامة