العراق يقرر استصلاح 20 الف دونم من الأراضي الزراعية في الأنبار

شفق نيوز/ أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني يوم السبت عن خطة لإستصلاح نحو 20 الف دونم من الأراضي الزراعية في محافظة الأنبار غربي العراق.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير للإطلاع على سير الأعمال في محطة الضخ الثانية ps3 ضمن مشروع استصلاح أراضي الأنبار.

وقال الحمداني في تصريح أدلى به للصحفيين، إن هذه المحطة ستسهم باستصلاح 20 الف دونم من الأراضي ضمن جزيرة الخالدية في قضاء الحبانية، مبيناً أن المحطة تتكون من ثلاث مضخات ويبلغ التصريف الكلي 2,68 م3 / ثا .

وأضاف أن الوزارة تولي أهتماماً كبيراً بالمشاريع الاروائية التي تعتمد استخدام طرق الري الحديثة لتقليل الضائعات والحد من التجاوزات على القنوات الاروائية.

وكان وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني قد افتتح في وقت سابق من اليوم البناية الجديدة لمديرية الموارد المائية في محافظة الانبار.