العراق يقدم نفسه جسراً لربط آسيا بأوروبا وأفريقيا عبر ترانزيت الانترنت

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الاتصالات، يوم الأحد، إقرار عدد من مشاريع الترانزيت التي تربط قارة آسيا بقارتي أوروبا وأفريقيا عن طريق العراق باعتباره طريقاً مختصراً وأكثر أماناً في المنطقة.

وقال إعلام الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تعزيزاً لرؤية وتوجه وزارة الاتصالات باستثمار موقع العراق الجغرافي في حركة الاتصالات الدولية، اقرت هيئة الرأي في الوزارة في جلستها الـ139 مشروع ترانزيت جديد يربط قارة آسيا بقارة أوروبا عن طريق العراق مرورا بتركيا، فيما تمت مناقشة وإقرار مشروع ترانزيت آخر يربط قارة آسيا بقارة أفريقيا عن طريق العراق مرورا بالأردن".

واكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، بحسب البيان، على "توجه الحكومة العراقية ووزارة الاتصالات في الاستفادة من موقع العراق الاستراتيجي ودخوله على الخريطة الرسمية العالمية بشكل منافس لحركة مرور الاتصالات عبر الممرات الدولية الاخرى".

وبيّنت الياسري ان "تنوع مشاريع الترانزيت سيعزز قدرة العراق على استقطاب الشركات العالمية لامرار سعاتها عبر الأراضي العراقية باعتباره طريقاً مختصراً وأكثر أماناً في المنطقة اذ عملت الوزارة على خلق بيئة تنافسية وتهيئة المتطلبات الفنية اللازمة لإنجاح هذه المشاريع وبناء الثقة مع الشركات العالمية لجذبها إلى اعتماد العراق ممرا لاتصالاتها الدولية، خاصة مع التحديات الأمنية الراهنة التي تمر بها المنطقة".