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العراق يقدم طلبا لمنظمة دولية لعقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وإيران بشأن المياه

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-08T11:56:37+0000
العراق يقدم طلبا لمنظمة دولية لعقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وإيران بشأن المياه

شفق نيوز/ أعلن وزير الزراعة محمد الخفاجي يوم الثلاثاء تقديم طلب إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" لرعاية اجتماع ثلاثي مشترك بين بغداد وأنقرة وطهران للتباحث حول توزيع الحصص المائية بين تلك الدول.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل، إن "عقد المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى مهم ويعتبر انجازا كبيرا للعراق ووزارة الزراعة ومنظمة الفاو".

وأضاف أن "المؤتمر شارك به الكثير من الوزراء من أكثر من 30 دولة حضوريا و افتراضيا"، مردفا بالقول "تمت مناقشة الكثير من الفقرات من تغيير المنافذ والأمن الغذائي".

كما أشار الوزير إلى أنه تم تقديم طلب الى منظمة"فاو" لعقد اجتماع ثلاثي بين العراق وتركيا وإيران لمناقشة اشكالات المياه.

وانطلقت أعمال المؤتمر الإقليمي السادس والثلاثين للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) تحت عنوان" التعافي ومعاودة التشغيل"، صباح أمس الاثنين في العاصمة العراقية بغداد، لبحث التحديات التي تواجهها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على صعيد الزراعة والمياه.

يذكر أن العراق يعاني من شح المياه نتيجة قلة الأمطار وانخفاض إيرادات المياه في نهري دجلة والفرات مما أثر على الخطة الزراعية للموسم الحالي التي تقلصت الى 50% عما كان عليه خلال الموسم الماضي.

وكانت الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة لوزارة الموارد المائية، قد أعلنت في شهر كانون الثاني الماضي، أنها أنجزت حفر نحو 600 بئر ماء في العام 2021 لمواجهة شح المياه في العراق.

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