العراق يقدم رؤيته حول أزمة الغاز في العالم

شفق نيوز/ أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، على ضرورة زيادة الاستثمارات والدعم لمشاريع تطوير قطاع الغاز في العالم من اجل تلبية الحاجة المتنامية للأسواق العالمية من الوقود النظيف.

جاء ذلك على هامش مشاركته في اعمال اسبوع منتدى الطاقة العالمي في روسيا الذي افتتح اعماله امس، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط العراقية اليوم الخميس.

واشار وزير النفط الى اهمية تنظيم سوق الغاز العالمي ، والاسراع بتنظيم آليات تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب ، من قبل الدول المنتجة ، داعياً الى معالجة حالة الارباك الحاصلة في الاسواق العالمية نتيجة النقص الحاصل بالامدادات من قبل الدول المنتجة ، وزيادة كبيرة في الطلب .

واكد عبد الجبار الى ضرورة استفادة الدول المنتجة للغاز من تجربة "اوبك +" في التعاطي الواقعي مع الانتاج والاستهلاك العالمي ومعالجة التحديات والازمات التي تواجهها .

هذا وقد التقى وزير النفط على هامش اعمال المؤتمر بعدد من وزراء النفط والطاقة والمسؤولين والشخصيات في عدد من الدولة الشقيقة والصديقة ، حيث تم بحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وبما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد الوزير على قيام العراق باتخاذ خطوات مهمة بهذا الصدد تمثلت باستقطاب استثمارات عالمية لمعالجة الغاز المصاحب وتحويله الى طاقة نظيفة ، فضلا عن تكثيف عمليات الاستكشافات في المناطق التي تحتوي على تراكيب هيدروكربونية ، وخصوصاً الغازية منها.

يذكر ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد افتتح اعمال اسبوع الطاقة العالمي الذي ينعقد للفترة من 13-15 الجاري ، بحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الطاقة ورؤساء كبريات شركات الطاقة العالمية والتي شهدت الجلسة النقاشية الموسعة حول مستقبل الطاقة في العالم ، وخطط احلال الطاقة النظيفة ، و مناقشة الارتفاع الحاد لسعر الغاز في العالم ،و اوربا ، و اهم العوامل والاسباب التي ادت لذلك، وتاثير هذا الارتفاع على خطط التحول للطاقة النظيفة .