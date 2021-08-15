العراق يقترب من افتتاح أهم منفذ حدودي مع السعودية والكويت

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، يوم الأحد، عن قرب افتتاح العراق منفذاً حدوداً على دول الخليج، يعد الأهم بعد عام 2003.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "العراق وصل الى مراحل متقدمة في عملية الاتفاق على افتتاح منفذ (عوجة الباطن) في المثلث الحدودي الذي يربط العراق والسعودية والكويت في صحراء محافظة المثنى ضمن حدود ناحية بصية".

وبين أن "إدارة المنفذ ستكون وطنية بعيدا عن سلطة الحكومات المحلية، وسيخدم محافظات ذي قار، والمثنى، والبصرة"، لافتا إلى أن "المسار الرئيسي للمنفذ سيكون عبر مدينة الناصرية، كونها الأقرب إليه من ناحية الطريق البري".