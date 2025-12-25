العراق.. إيقاف فوري وتحقيق بعد حرق ملوثات في حقل نفطي

شفق نيوز- بغداد

أوضحت شركة نفط الشمال التابعة إلى وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، أن انبعاثات الدخان في حقل القيارة النفطي يعود إلى حرق شركة مستثمرة للملوثات النفطية والغازات المصاحبة في البئر رقم (112)، مؤكدة إيقاف عملية الحرق بشكل مباشر وإحالة الموضوع للتحقيق.

وبحسب بيان للشركة، ورد لوكالة شفق نيوز، تبين من خلال الكشف الموقعي قيام شركة سنانكول الأنغولية (شركة مستثمرة) بربط البئر رقم (112) وحرق الملوثات النفطية والغازات المصاحبة، الأمر الذي أدى إلى انبعاث الدخان المتصاعد".

وأضافت شركة نفط الشمال، أنه "على الفور، وبعد وصول الفريق المختص، تم إيقاف عملية الحرق بشكل مباشر وإحالة الموضوع للتحقيق، كما تعهدت الشركة المعنية بعدم تكرار هذه الممارسة مستقبلاً، لما تسببه من أضرار صحية وبيئية على سكان المنطقة".