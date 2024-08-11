العراق يفقد 60% من الأراضي المزروعة بمياه الأنهار

شفق نيوز/ اكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أن العراق فقد حوالي 60% من الاراضي الزراعية المروية بمياه الأنهار، مبينة ان البدائل كانت من خلال التوسع في الأراضي الصحراوية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد الخزاعي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "العراق فقد ما يقارب من 60 % من الأراضي الزراعية بمياه الأنهار بسبب شح المياه والتغيرات المناخية الصعبة التي ضربت العراق مما جعل خطتنا الزراعية الشتوية الخاصة بمحصول القمح الى تقليص مساحتها الى مليون ونصف المليون فقط".

واضاف ان "الوزارة اجتهدت في ظل التحديات التي واجهتها لإيجاد بدائل في ظل شح المياه والتغيرات المناخية من خلال التوسع في الأراضي الصحراوية عن طريق ري هذه الأراضي بالمرشات التي تروى بالمياه الجوفية".

وتابع الخزاعي القول اننا "استطعنا من زراعة 4 ملايين دونم تعويض النقص بالأراضي التي تروى عن طريق الانهر" , مشيرا الى ان "الوزارة نجحت بشكل كبير ليس بإنتاج القمح وحسب، وانما حققنا فائضا منها بمجموع انتاج 6 ملايين و400 ألف طن من القمح".

وفي وقت سابق، أعلن وزير التجارة العراقي اثير الغريري تحقيق اكتفاء ذاتي بتسويق القمح محلياً، وذلك من خلال استخدام وسائل زراعة وري حديثة وإجراءات حكومية اخرى داعمة لزيادة المساحات المزروعة.

يذكر أن العراق خامس أشد البلدان تضرراً من التغير المناخي بحسب الأمم المتحدة، كما أنه شهد منذ العام 2020 أزمة مياه خطيرة تصاعدية جراء شح الأمطار و"حرب المياه" التي شنتها عليه دول المنبع (تركيا، وإيران، وسوريا) لتبلغ الأزمة ذروتها خلال العام 2023 حيث انخفضت مناسيب نهريّ دجلة والفرات إلى مستويات غير مسبوقة.