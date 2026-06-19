العراق يفتح 7 مسارات دولية جديدة عبر أراضيه شهدت تنفيذ أكثر من 1000 عملية نقل

شفق نيوز - بغداد

أكدت مديرة قسم النقل البري التابع للدائرة الفنية في وزارة النقل إسراء حنون، اليوم الجمعة، تحقيق العراق تقدماً كبيراً في تطبيق نظام "التير" (TIR) الدولي للنقل العابر للحدود.

وأوضحت حنون، في تصريح ورد لوكالة "شفق نيوز"، أن النظام تم تشغيله بشكل كامل في البلاد؛ حيث افتتحت سبعة مسارات دولية جديدة عبر الأراضي العراقية خلال الأشهر الثمانية الماضية، مؤكدة أن هذه المسارات شهدت بالفعل تنفيذ أكثر من (1000) عملية نقل دولي للبضائع خلال تلك المدة الوجيزة.

وأشارت إلى أن استمرار اعتماد نظام "التير" لحركة البضائع العابرة براً (الترانزيت) عبر الأراضي العراقية، يسهم بفاعلية في تعزيز كفاءة وأمن التجارة الدولية، فضلاً عن ترسيخ مكانة العراق كممر لوجستي إقليمي حيوي يربط خطوط التجارة العالمية.

وكان العراق قد أعلن في وقت سابق، عن انضمامه الرسمي إلى نظام "تير" المتكامل تقنياً، وتفعيل عمليات النقل الدولي العابر للحدود بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية عند المنافذ الحدودية وتسهيل حركة مرور الشاحنات.