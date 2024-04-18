العراق يفتح باب التنافس أمام الشركات النفطية العالمية على عقود الرقع الاستكشافية والحقول

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم وزارة النفط، يوم الأربعاء، عن تحديد تاريخ 27 نيسان الجاري موعداً لفعالية التنافس تسلم وفتح العروض التنافسية لشركات النفط العالمية على عقود الرقع الاستكشافية والحقول ( النفطية و الغازية) لجولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة إلى جانب إعلان الشركات الفائرة.

وقال المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان اليوم، ان الجولة الخامسة "التكميلية " والسادسة تضم (30 ) مشروعاً واعداً ، وبواقع 16 حقلاً ورقعة استكشافية ، للجولة التكميلية الخامسة و(14) رقعة استكشافية للجولة السادسة ، التي تضم (11) رقعة ذات واعدية غازية و(3) ذات واعدية نفطية.

واشار إلى أن الوزارة تهدف من هذه الجولات إلى تعظيم الاحتياطي النفطي والغازي ، لدعم قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة بها ، والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمحافظات العراقية من خلال الاستثمار الامثل للثروة الوطنية ، والتنمية المستدامة بالتعاون مع الشركات العالمية .

وتشمل هذه المشاريع محافظات نينوى ، الأنبار ، كربلاء، النجف ، بابل ، القادسية ، المثنى، البصرة ، ذي قار ، ميسان ، واسط، ديالى ، إضافة إلى العاصمة بغداد .