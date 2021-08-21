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العراق يفتح باب الاستيراد أمام 5 محاصيل زراعية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-21T13:03:52+0000
العراق يفتح باب الاستيراد أمام 5 محاصيل زراعية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم السبت، السماح باستيراد خمسة محاصيل زراعية لانخفاض انتاجها محليا.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بفتح ومنع الاستيراد وفي ضوء وفرة وشحة المنتج  الزراعي واستنادا الى اجتماع اللجنة الخماسية التي ناقشت انخفاض الإنتاج لبعض المحاصيل التي يحتاجها المواطن في قوته اليومي، حصلت موافقة وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي على السماح باستيراد المحاصيل الزراعية التالية (الثوم والطماطم  والبصل  والرقي والبطيخ) ومن كافة المنافذ الحدودية باستثناء محصول الطماطم يكون استيراده  حصرا من منافذ زرباطية والشيب والشلامجة والمنذرية".

وتابع، أن "ذلك جاء نتيجة لانخفاض انتاج تلك المحاصيل محليا وبالتزامن مع الزيارة المليونية وكثرة المواكب الحسينية  والتي تحتاج الى سحب كبير لهكذا منتجات زراعية، مما يتطلب حماية المستهلك اليومي ولمنع ارتفاع اسعارها و تستمر عملية الاستيراد لحين وفرتها محليا".

وأوضح النايف، أن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر، ومن  خلال  تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج  الزراعي المحلي".

 

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